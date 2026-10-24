Колизей не пострадал в ходе беспорядков Радикалы, проникшие в Колизей, не нанесли ущерба

Москва24 окт Вести.Радикально настроенные участники протестов, которые прорвались в римский Колизей, не нанесли никакого ущерба. Об этом заявил министр культуры Италии Алессандро Джули, сообщает агентство РИА Новости.

На данный момент не зафиксировано ни ущерба, ни пострадавших благодаря бдительности и целенаправленным действиям сил безопасности, а также оперативности и профессионализму сотрудников парка говорится в заявлении министра

Он также добавил, что пристально следит за ситуацией и поддерживает связь с главой МВД Маттео Пьянтедози.

Ране стало известно, что в Колизей прорвались несколько сотен радикалов. К памятнику культуры прибыл отряд полиции со спецснаряжением, который смог выгнать протестующих, а ворота в Колизей удалось запереть.