Москва24 октВести.Радикально настроенные участники протестов, которые прорвались в римский Колизей, не нанесли никакого ущерба. Об этом заявил министр культуры Италии Алессандро Джули, сообщает агентство РИА Новости.
На данный момент не зафиксировано ни ущерба, ни пострадавших благодаря бдительности и целенаправленным действиям сил безопасности, а также оперативности и профессионализму сотрудников паркаговорится в заявлении министра
Он также добавил, что пристально следит за ситуацией и поддерживает связь с главой МВД Маттео Пьянтедози.
Ране стало известно, что в Колизей прорвались несколько сотен радикалов. К памятнику культуры прибыл отряд полиции со спецснаряжением, который смог выгнать протестующих, а ворота в Колизей удалось запереть.