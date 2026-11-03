Полиция в Польше не стала разгонять протест у здания Конституционного суда

Полиция отказалась разгонять протест у здания Конституционного суда Польши Полиция в Польше не стала разгонять протест у здания Конституционного суда

Москва3 ноя Вести.Главная комендатура польской полиции не стала рассматривать требование и. о. главы Конституционного суда Анны Корвин-Петровской разогнать протестующих у здания инстанции. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Накануне Корвин-Петровская направила в полицию официальное требование удалить митингующих от входа в здание под предлогом обеспечения безопасности судей перед общим собранием в КС.

Руководство полиции оставило требование Корвин-Петровской без рассмотрения, так как не нашло правовых оснований для силового вмешательства передает радиостанция

Демонстрация у стен ведомства, которая длится уже несколько дней, официально зарегистрирована в варшавской мэрии, говорится в сообщении. Она проходит на законных основаниях.

Принять решение о роспуске собрания при наличии соответствующих предпосылок может только мэр столицы Рафал Тшасковский, однако такого распоряжения от городских властей не поступало добавляет RMF FM

Ранее отстраненный председатель КС Польши Богдан Свенчковский заявил, что в стране произошел государственный переворот.