В Польше завели дело о нападении на судей при стычке с Навроцким Польская прокуратура завела дело о нападении на судей Конституционного суда

Москва3 ноя Вести.Национальная прокуратура Польши проведет расследование инцидента у здания Конституционного суда в ночь на 31 октября. Речь идет о нарушении физической неприкосновенности судей из-за стычки с президентом республики Каролем Навроцким. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Прокуратура завела дело о нападении на судей Анну Корвин-Пиотровскую и Кристиана Маркевича. Согласно материалам, Навроцкий и еще несколько человек набросились на них и оттолкнули в сторону от входа в здание суда.

Прокурор Национальной прокуратуры сегодня возбудил расследование по делу о нападении на судей Конституционного суда… Расследование касается инцидента, произошедшего в ночь ... на 31 октября 2026 года говорится в сообщении

В офисе Навроцкого уже заявили, что будут подавать в прокуратуру заявление о нарушении неприкосновенности президента со стороны Корвин-Пиотровской и еще двух судей Конституционного суда.

Демонстрации у здания суда продолжаются уже несколько дней. В полиции отказались разгонять митингующих, поскольку акция была официально согласована с мэрией Варшавы.