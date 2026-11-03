Москва3 нояВести.Национальная прокуратура Польши проведет расследование инцидента у здания Конституционного суда в ночь на 31 октября. Речь идет о нарушении физической неприкосновенности судей из-за стычки с президентом республики Каролем Навроцким. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Прокуратура завела дело о нападении на судей Анну Корвин-Пиотровскую и Кристиана Маркевича. Согласно материалам, Навроцкий и еще несколько человек набросились на них и оттолкнули в сторону от входа в здание суда.
Прокурор Национальной прокуратуры сегодня возбудил расследование по делу о нападении на судей Конституционного суда… Расследование касается инцидента, произошедшего в ночь ... на 31 октября 2026 годаговорится в сообщении
В офисе Навроцкого уже заявили, что будут подавать в прокуратуру заявление о нарушении неприкосновенности президента со стороны Корвин-Пиотровской и еще двух судей Конституционного суда.
Демонстрации у здания суда продолжаются уже несколько дней. В полиции отказались разгонять митингующих, поскольку акция была официально согласована с мэрией Варшавы.