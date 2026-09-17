Adnkronos: министр образования Италии получил письмо с угрозами и пулей

Глава минобразования Италии получил письмо с угрозами и пулю Adnkronos: министр образования Италии получил письмо с угрозами и пулей

Москва17 сен Вести.Министру образования Италии Джузеппе Вальдитаре отправили конверт, в котором лежала пуля и письмо с угрозами. Об этом сообщило агентство Adnkronos.

[Конверт] с пулей, адресованный министру Джузеппе Вальдитаре, доставили в министерство образования... Пуля лежала в конверте, в котором также было письмо с угрозами говорится в публикации

Уточняется, что инцидент произошел несколько недель назад. После получения такого "послания" министр обратился в правоохранительные органы.

Вальдитаре поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. На своей странице в соцсети X она назвала произошедшее гнусным актом запугивания, которому нет места в демократическом обществе.

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