Ермолаев заявил, что при покушении на него использовали очень редкую взрывчатку

Бизнесмен Ермолаев: при покушении в Монако применялась очень редкая взрывчатка Ермолаев заявил, что при покушении на него использовали очень редкую взрывчатку

Москва31 авг Вести.Переживший покушение в Монако украинский олигарх Вадим Ермолаев заявил, что его пытались подорвать редкой взрывчаткой, которая есть только у Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Ермолаев дал интервью изданию "Украинская правда".

По его мнению, подозреваемая в покушении Анастасия Березовская действовала не одна, к преступлению причастен и сотрудник ГУР Владислав Реут.

Взрывчатка была очень редкой​​​. Из общедоступных источников известно, что у обычных военных такой взрывчатки нет, а в ГУР она есть сказал Ермолаев

Взрывчатка была изготовлена Реутом и привезена в Европу с Украины, полагает бизнесмен.

Это очень редкая вещь, это жидкое взрывчатое вещество, от которого потом остаются страшные химические ожоги на теле добавил Ермолаев

Взрыв в Монако произошел в конце июня, Ермолаев получил травмы, но выжил. Тело подозреваемой в покушении на бизнесмена Березовской было найдено под Киевом в начале июля.

Бизнесмен заявлял, что считает покушение заказным в интересах частного заказчика. Ермолаев также говорил, что к покушению на него может быть причастна украинская разведка.