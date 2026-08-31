Москва31 авгВести.Переживший покушение в Монако украинский олигарх Вадим Ермолаев заявил, что его пытались подорвать редкой взрывчаткой, которая есть только у Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Ермолаев дал интервью изданию "Украинская правда".
По его мнению, подозреваемая в покушении Анастасия Березовская действовала не одна, к преступлению причастен и сотрудник ГУР Владислав Реут.
Взрывчатка была очень редкой. Из общедоступных источников известно, что у обычных военных такой взрывчатки нет, а в ГУР она естьсказал Ермолаев
Взрывчатка была изготовлена Реутом и привезена в Европу с Украины, полагает бизнесмен.
Это очень редкая вещь, это жидкое взрывчатое вещество, от которого потом остаются страшные химические ожоги на теледобавил Ермолаев
Взрыв в Монако произошел в конце июня, Ермолаев получил травмы, но выжил. Тело подозреваемой в покушении на бизнесмена Березовской было найдено под Киевом в начале июля.
Бизнесмен заявлял, что считает покушение заказным в интересах частного заказчика. Ермолаев также говорил, что к покушению на него может быть причастна украинская разведка.