Москва20 авгВести.Украинский олигарх Вадим Ермолаев заявил CNN, что нападение на него в Монако было заказным в интересах частного заказчика.
В конце июня в Монако произошел взрыв, пострадали Ермолаев, его сын и спутница предпринимателя. Бизнесмен говорил, что к покушению на него может быть причастна украинская разведка.
В интервью CNN олигарх отметил, что главное сейчас – найти того, кто отдал приказ совершить покушение.
Я думаю, что это было заказное покушение. Кто-то в частном порядке нанял специалистов военной разведки, которые знают, как проводить такие операции, и они взялись за это за деньгисказал Ермолаев
Как добавил бизнесмен, он скептически относится к предположениям, что заказать покушение на него могли украинские власти.
В середине июля бизнесмен обратился к властям нескольких стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей.