Бизнесмен Ермолаев уверен, что покушение на него в Монако было заказным

Украинский олигарх Ермолаев назвал заказным покушение на него в Монако Бизнесмен Ермолаев уверен, что покушение на него в Монако было заказным

Москва20 авг Вести.Украинский олигарх Вадим Ермолаев заявил CNN, что нападение на него в Монако было заказным в интересах частного заказчика.

В конце июня в Монако произошел взрыв, пострадали Ермолаев, его сын и спутница предпринимателя. Бизнесмен говорил, что к покушению на него может быть причастна украинская разведка.

В интервью CNN олигарх отметил, что главное сейчас – найти того, кто отдал приказ совершить покушение.

Я думаю, что это было заказное покушение. Кто-то в частном порядке нанял специалистов военной разведки, которые знают, как проводить такие операции, и они взялись за это за деньги сказал Ермолаев

Как добавил бизнесмен, он скептически относится к предположениям, что заказать покушение на него могли украинские власти.

В середине июля бизнесмен обратился к властям нескольких стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей.