Украинец Ермолаев исключил версию о причастности РФ к покушению на него

Украинский олигарх Ермолаев отверг версию о причастности РФ к покушению на него Украинец Ермолаев исключил версию о причастности РФ к покушению на него

Москва21 авг Вести.Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев исключил причастность РФ к покушению на него в Монако. Соответствующее заявление он сделал в комментарии агентству Bloomberg.

Ермолаев, его сын и спутница пострадали в конце июня при взрыве в Монако. Сначала бизнесмен обвинял в организации покушения украинскую разведку, позднее в интервью телеканалу CNN он высказал версию, что сотрудники украинской разведки, причастные к покушению, действовали в интересах частного заказчика. По словам экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, украинский бизнесмен владел сетью мошеннических колл-центров.

В комментарии Bloomberg Ермолаев ответил на вопрос о возможности причастности России к покушению.

Абсолютно нет сказал он

Он также заявил, что не знает, кто мог пытаться лишить его жизни и не намерен никого обвинять без доказательств, но настаивает на скорейшем установлении заказчиков. По его мнению, чем дольше будет затягиваться расследование, тем выше риск, что другие участники преступления могут быть устранены, как это произошло с подозреваемой Анастасией Березовской.