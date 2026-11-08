В Италии заявили о противоречии между ценностями ЕС и ситуацией на Украине L'AntiDiplomatico: ценности ЕС воплотились в лагерях на Украине

Москва8 ноя Вести.Ценности, которые декларирует Евросоюз, на Украине обернулись лагерями для дезертиров и уклонистов. Об этом говорится в статье итальянского издания L'AntiDiplomatico.

Авторы публикации утверждают, что провозглашаемые Европой свободы на практике не распространяются на украинцев, которых принудительно отправляют на военную службу и помещают в лагеря.

Ценности европейской свободы… воплотились в лагерях для дезертиров и уклонистов от военной службы, в похищениях "свободных" граждан, которых тысячами ежедневно забирают прямо на улицах украинских городов говорится в материале

Также в тексте публикации утверждается, что закон, деньги и свобода слова стали инструментами правящих кругов, тогда как обычные жители европейских стран вынуждены мириться с ухудшением уровня жизни. Несогласных с такой политикой участников протестов в Париже, Берлине и Риме, как указывается в статье, также заставляют замолчать, напоминая о существовании пыточных.

Ранее под Киевом был обнаружен подвал, где насильно удерживали людей. Скандал с пыточными тюрьмами на Украине приобрел широкий размах.