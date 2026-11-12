Килинкаров: проблемы с документами в ЕС обернулись для украинцев поборами Килинкаров: в Европе у украинских беженцев вымогают деньги за документы

Москва12 ноя Вести.В Европе наладили коррупционную схему на беженцах с Украины, имеющих проблемы с документами. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Спиридон Килинкаров.

Там работает колоссальная коррупционная схема. Условно говоря, человек подает документы, оформляет паспорт, вклеивает фотографию или вновь получает паспорт, а потом вдруг выясняется, что в обозначенные законом сроки этого паспорта нет. Человек начинает их искать, а потом ему делают предложение, чтобы решить эту проблему - заплатить от 1000 до 5000 евро. Столько просят за то, чтобы решить проблему в центрах по оказанию услуг этим самым бедолагам, которые уехали за пределы Украины. То есть на этом они [европейцы] еще и наживаются заявил Килинкаров

При этом, отмечает эксперт, тенденции, что европейцы хотят избавиться от значительной части украинцев на своей территории, не наблюдается.

Есть отдельные заявления. Есть предложения украинцам разовой помощи, чтобы они вернулись обратно на Украину. Но я думаю, на политическом уровне принять решение, чтобы насильственно выдворять этих людей за пределы ЕС, тем более тех, кто не нарушал европейского законодательства и легализовался, нет абсолютно никаких оснований. Единственное, что они могут сделать - это прекратить финансирование программ поддержки этих людей добавил он

Ранее в польском МВД сообщили, что за прошлый год в республике на треть выросло количество преступлений, совершенных по отношению к украинским гражданам.