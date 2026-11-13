Журналист Санторо: Европа не хочет всерьез участвовать в восстановлении Украины

В Италии заявили о нежелании Европы восстанавливать Украину Журналист Санторо: Европа не хочет всерьез участвовать в восстановлении Украины

Москва13 ноя Вести.Европа не хочет в действительности участвовать в восстановлении Украины. Об этом журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявил депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 гг., журналист Микеле Санторо.

Основным вызовом станет налаживание гражданской жизни, план восстановления Украины. Настоящее восстановление Украины, в котором, боюсь Европа участвовать не хочет. В этом подлинная проблема считает экс-депутат

Он подчеркнул, что неправильно превращать Украину в военный форпост после окончания конфликта, как того хотят европейцы.