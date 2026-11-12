Москва12 ноя Вести.Заявление о необходимости создать на Украине армию численностью 800 тысяч человек и превращение страны в военный форпост – чудовищное. Об этом заявил бывший член Европейского парламента, журналист и телеведущий Микеле Санторо в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

По его словам, Украина не сможет позволить себе содержать такую большую армию.

Когда говорят, что Украина должна содержать армию численностью 800 тысяч человек, я спрашиваю: "А как Украина может содержать такую армию, если ее ВВП составляет десятую часть итальянского? Как она может позволить себе армию в четыре раза больше итальянской?" Это означает превратить Украину в своего рода военный форпост. По-моему, это неправильно. Украинцы имеют право на гражданскую жизнь, на мирное развитие во всех областях, а не только в военной. Их нельзя превращать в пушки или в пушечное мясо. Лично мне это кажется чудовищным отметил Санторо

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источники сообщило о желании Киева получить финансовую поддержку от Запада как минимум на 10 лет вперед после завершения военных действий, чтобы содержать армию численностью 800 тысяч человек.