AFP: Украина просит у Запада деньги для ВСУ на 10 лет вперед

Киев просит оплатить содержание ВСУ на 10 лет вперед AFP: Украина просит у Запада деньги для ВСУ на 10 лет вперед

Москва10 ноя Вести.Украина рассчитывает получить от западных партнеров финансирование на содержание 800-тысячной армии в течение как минимум десяти лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве.

По данным агентства, украинская сторона исходит из того, что ей потребуется долгосрочная финансовая поддержка для обеспечения армии численностью 800 тысяч человек.

В конце сентября заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев заявил, что в следующем году на военные расходы стране понадобится 175 миллиардов долларов, тогда как в бюджете предусмотрено только 100 миллиардов.

Согласно проекту бюджета, Киев планирует направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше средств, чем в предыдущие годы конфликта: расходы должны достигнуть 108,3 миллиарда долларов. При этом дефицит бюджета оценивается в 37 миллиардов долларов, а государственный долг, как ожидается, вырастет до 276 миллиардов.

Ранее стало известно, что страны Запада и международные организации с февраля 2022 года направили Киеву в качестве прямой финансовой поддержки почти 212 миллиардов долларов.