Бывший евродепутат назвал ошибкой то, что Мелони возвели в ранг госдеятеля Экс-депутат Санторо: сделать из Мелони госдеятеля такого масштаба было ошибкой

Москва13 ноя Вести.Сделать из председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони государственного деятеля такого масштаба было большой ошибкой. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой выразил депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 году, журналист Микеле Санторо.

Он рассказал, что помнит Мелони еще маленькой, когда она приходила на его передачи.

Она стала более зрелым политиком и обладает способностями, которые никто не может отрицать. Это касается риторики, а также способности чувствовать и близко воспринимать нужды простых граждан. Она очень хорошо может считывать чувства людей. Но она не государственный деятель. Возвести Мелони в ранг государственного деятеля большого масштаба было большой ошибкой, в том числе со стороны итальянских СМИ. Мелони не знает, в каком направлении должна двигаться международная политика страны считает Санторо

Ранее Джорджа Мелони выразила Евросовету недовольство разобщенностью членов объединения по украинскому вопросу.