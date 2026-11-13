Москва13 нояВести.Сделать из председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони государственного деятеля такого масштаба было большой ошибкой. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой выразил депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 году, журналист Микеле Санторо.
Он рассказал, что помнит Мелони еще маленькой, когда она приходила на его передачи.
Она стала более зрелым политиком и обладает способностями, которые никто не может отрицать. Это касается риторики, а также способности чувствовать и близко воспринимать нужды простых граждан. Она очень хорошо может считывать чувства людей. Но она не государственный деятель. Возвести Мелони в ранг государственного деятеля большого масштаба было большой ошибкой, в том числе со стороны итальянских СМИ. Мелони не знает, в каком направлении должна двигаться международная политика странысчитает Санторо
Ранее Джорджа Мелони выразила Евросовету недовольство разобщенностью членов объединения по украинскому вопросу.