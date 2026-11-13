Москва13 ноя Вести.Вместо отправки оружия на Украину, Италия могла бы стать главным миротворцем Европы. Об этом журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявил депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 гг., журналист Микеле Санторо.

По его словам, вопрос отправки оружия Италией на Украину скорее является политической инициативой, а не реальной помощью.

Отправленное в этом году на Украину оружие можно пересчитать по пальцам. Мы на Украину, если что и отправили, так это несколько штыков. Экономическая ситуация становится все хуже. Эта внешнеполитическая позиция, которую мы занимаем, заявляя, что отправляем оружие сказал Санторо

По его мнению, Италия тогда могла бы изменить позицию и стать главным миротворцем Европы.

Поскольку мы не можем позволить себе поставлять оружие, почему бы нам не стать главными миротворцами в Европе? Мы - страна, где находится резиденция Папы Римского. Мой политический лидер - папа. Оба последних папы в вопросах вооружения были единственными, кто призывал к миру… Они стараются действовать, стараются что-то предпринять. Папа, который из больницы сразу после операции по удалению опухоли звонит Владимиру Путину, подает политический сигнал руководителям моей страны. А руководители моей страны молчат и не находят смелости позвонить отметил бывший евродепутат

Санторо также считает, что Россия способна снизить градус напряженности на международной арене.