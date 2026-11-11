Москва11 ноя Вести.Поставка оружия киевскому режиму лишь затянула и ужесточила конфликт, а не привела к его урегулированию. Об этом заявил евродепутат от оппозиционной итальянской Демократической партии Марко Тарквинио в интервью газета La Repubblica.

Я всегда голосовал за гражданскую, дипломатическую и финансовую поддержку Украины, но никогда не голосовал за отправку оружия, поскольку считаю, что в данных рамках мы лишь добились того, что война стала более затяжной и ожесточенной сказал он

По его мнению, Европе следует выбрать политику мира и разработать соответствующую ей стратегию, которая радикально отличалась бы от тех, что она реализует сейчас.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружения Украине лишь затягивают конфликт. Для того, чтобы урегулировать его, необходимо устранить все первопричины кризиса.