Москва6 окт Вести.Украинский конфликт необходимо надежно урегулировать путем устранения всех первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Я проинформировал коллегу (из Восточного Тимора Бендиту Фрейташа) о последних событиях вокруг Украины, подчеркнул необходимость надежно урегулировать этот кризис путем устранения его хорошо известных всем первопричин