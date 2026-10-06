Москва6 октВести.Украинский конфликт необходимо надежно урегулировать путем устранения всех первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
Я проинформировал коллегу (из Восточного Тимора Бендиту Фрейташа) о последних событиях вокруг Украины, подчеркнул необходимость надежно урегулировать этот кризис путем устранения его хорошо известных всем первопричинсказал глава МИД РФ
Ранее на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин призвал совместно искать пути урегулирования украинского конфликта.