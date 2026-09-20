Лавров: Путин не раз излагал позицию России по вопросу украинского конфликта

Лавров указал, что Путин не раз излагал позицию РФ по Украине Лавров: Путин не раз излагал позицию России по вопросу украинского конфликта

Москва20 сен Вести.Президент России Владимир Путин не раз излагал все, что нужно знать о российской позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Такое заявление министр сделал накануне поездки на неделю высокого уровня ГА ООН.

Все, что надо знать о нашей политике и позиции по Украине, неоднократно излагал президент (Владимир Путин – Прим. ред.) сказал Лавров

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что провел переговоры в Турции с вице-премьером России, в ходе которых получил российскую позицию по вопросу Украины.