Бывший евродепутат рассказал о роли России на международной арене Журналист Санторо: Россия может разрядить напряженность на международной арене

Москва13 ноя Вести.Россия способна снизить градус напряженности на международной арене. Об этом журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявил депутат Европарламента от Италии в 2004-2005 гг., журналист Микеле Санторо.

Он отметил, что война в Иране внесла опасный элемент в расстановку сил на мировой арене.

Война в Иране внесла опасный элемент в расстановку сил на мировой арене… Есть риск, что, если в мае возобновятся широкомасштабные военные действия со стороны американцев, Европа может оказаться в настоящем глубоком кризисе. ...Который мы никогда раньше не переживали... Поэтому мы должны надеяться на благоприятное развитие ситуации на Украине, что может оказать влияние и на события вокруг Ирана… Потому что действительно роль России на международной арене может привести к разрядке напряженности заявил Санторо

Ранее сообщалось, что власти ФРГ готовы к контактам с Россией, заявил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус. Он отметил, что отметил, что после трехсторонних консультаций по Украине в Абу-Даби США и европейские государства согласовали общие подходы к дальнейшему обсуждению путей урегулирования.