Москва6 ноя Вести.На итоги промежуточных выборов в США повлиял конфликт на Ближнем Востоке, где Иран показал свое влияние в Ормузском проливе. У России подобного инструмента давления нет, и это нужно исправлять, создавая реальные угрозы для Соединенных Штатов и Европы. Такое заявление в интервью ИС "Вести" сделал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, фракция КПРФ Леонид Калашников.

Иран, как отметил парламентарий, государство гораздо слабее России, и, несмотря на это, отстаивает свои интересы.

Что повлияло на ситуацию с выборами [в США]? Иран. Иран повлиял с его Ормузом, с его возможностями, хотя это гораздо более слабое государство, чем российское. А у нас есть такое влияние? Нет такого влияния, к сожалению. Или мы его не придумали? Например, на Кубе или в Венесуэле. А почему нет-то? Мы должны были создавать эти проблемы. И можем еще создавать и для Америки, и для Европы заявил Калашников

Переговорный трек, по мнению Калашникова, только отдаляет завершение украинского конфликта.

Скорее всего, переговоры нас будут только мутить, и нас будут втаскивать, втаскивать в эти переговоры европейцы. Потом они будут прерваны, а эти [европейцы] будут деньги опять выделять, по нам будут стрелять. Мы должны создавать реальные угрозы для Америки и для Европы. Только это может их заставить – как заставило сейчас людей простых, рядовых проголосовать не за [главу Белого дома Дональда] Трампа и не за его партию сказал Калашников

Ранее Дональд Трамп в ответ на вопрос, была ли война против Ирана оправданной, заявил, что у него не было другого выхода, кроме как начать вооруженный конфликт.