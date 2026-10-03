Медведев: Ормузский пролив - это "термоядерное оружие" Ирана в борьбе с США Медведев назвал Ормузский пролив "термоядерным оружием" Ирана в борьбе с США

Москва3 окт Вести.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив "термоядерным оружием" Ирана в противостоянии угрозам со стороны США.

Мне кажется, что вне контекста ядерного оружия Иран неплохо позиционировал себя и ответил на угрозы американцев, используя другое оружие, которое я бы назвал термоядерным​​​. Я имею в виду Ормузский пролив сказал Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран

Конфликт между США и Ираном фактически парализовал движение судов через Ормузский пролив - важнейший канал, обеспечивающий глобальный экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вследствие этого логистического сбоя большинство государств столкнулось с резким подорожанием топлива.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", выразил надежду на то, что Ормузский пролив будет открыт, а санкции с Ирана будут сняты.

Ранее Медведев заявил, что никто в мире не вправе принимать на себя миссию Всевышнего и угрожать существованию цивилизаций. По его словам, российская сторона хочет видеть мировое будущее в том, чтобы каждая страна равноправным образом представляла себя и выступала как самостоятельное и суверенное государство.