Медведев: никто из мировых лидеров не смеет принимать на себя миссию Бога

Медведев заявил, что никто из правителей в мире не смеет принимать миссию Бога Медведев: никто из мировых лидеров не смеет принимать на себя миссию Бога

Москва3 окт Вести.Никто в мире не вправе принимать на себя миссию Всевышнего и угрожать существованию цивилизаций. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По его словам, российская сторона хочет видеть мировое будущее в том, чтобы каждая страна равноправным образом представляла себя и выступала как самостоятельное и суверенное государство.

Никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию Всевышнего или Господа Бога сказал Медведев

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что что иранской цивилизации грозит гибель в случае, если они не согласятся на заключение сделки с Вашингтоном.