Ульянов: конфликт между США и Ираном повлиял на внутренние процессы Штатов

Ульянов назвал агрессию против Ирана причиной провала республиканцев Ульянов: конфликт между США и Ираном повлиял на внутренние процессы Штатов

Москва5 ноя Вести.Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном повлиял на внутренние события страны.

Такое мнение на своей странице в соцсети Х выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на фоне прошедших в США промежуточных выборов.

Неоправданная агрессия против Ирана сильно повлияла на внутриполитические процессы в США заявил Ульянов

По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса.

Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.