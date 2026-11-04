Москва4 ноя Вести.Провал республиканцев на промежуточных выборах в США связан с невыполненными обещаниями президента США Дональда Трампа и его сторонников: цены в стране продолжили расти, а конфликт с Ираном не вяжется с обещаниями не начинать новых войн. Так в интервью информационной службе "Вести" прокомментировала выборы в США старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

По словам эксперта, Трамп давал довольно серьезные обещания, и республиканцы ему в этом вторили.

Трамп говорил о том, что вот, смотрите, при демократах после пандемии серьезно росли цены, я буду с этим бороться, я буду возвращать промышленность, все будет хорошо, будет экономический бум, и скоро вы на себе это почувствуете. Ну вот, в общем-то, наверное, основная драма американской жизни, которой сейчас воспользовались демократы, – это то, что действительно эти обещания не оправдались заявила Богуславская

Эксперт отметила, растущие цены и продолжающийся конфликт с Ираном стали важным фактором для избирателей.

Цены – они в Соединенных Штатах Америки как росли, так и продолжили расти. Но еще больше и хуже того: демократы смогли использовать военную операцию США против Ирана, которая привела к повышению мировых цен на энергоносители, как раз вот против республиканцев. В общем-то, демократы стали говорить, что ну вот посмотрите, Трамп обещал, что цены будут падать, что войн больше не будет – вот этих вот бесконечных, непонятных войн на Ближнем Востоке. Мы видим абсолютно обратную ситуацию сказала Богуславская

Политолог также добавила, что по данным социологов, в том, что касается экономики американцы стали больше доверять демократам, хотя еще в 2024 году в этом вопросе избиратели уверенно склонялись в сторону республиканцев.

Ранее сообщалось, что Демократическая партия по итогам промежуточных выборов получит контроль над Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов. По оценкам журналистов, демократы получат минимум 223 места в нижней палате при том, что для формирования большинства им необходимы 218 мест. При этом у представителей Республиканской партии будет только 126 мандатов.