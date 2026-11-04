Галибаф: граждане США проголосовали против войны с Ираном

Глава парламента Ирана заявил, что американцы проголосовали против войны Галибаф: граждане США проголосовали против войны с Ираном

Москва4 ноя Вести.Американцы на промежуточных выборах в Конгресс выступили против военных действий с Ираном. Так результаты голосования оценил председатель парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.

Он предупредил, что правительство США столкнется с последствиями, если проигнорирует волю общества.

Совесть или цена жизни – американцы сказали "нет" войне, мы поддерживаем это послание. Если правительство США предаст волю общества, чтобы служить международным казначеям и шантажистам, оно поймет, что наше "нет" обернется кошмаром написал Галибаф в соцсети X

Ранее глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что готов принять результаты промежуточных выборов в американский Конгресс. Он заверил, что будет работать с представителями Демократической партии.