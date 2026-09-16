В Конгрессе США приняли резолюцию с требованием завершить войну с Ираном

Конгресс США призвал незамедлительно прекратить войну с Ираном В Конгрессе США приняли резолюцию с требованием завершить войну с Ираном

Москва16 сен Вести.Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая требует от американского президента Дональда Трампа немедленно завершить войну с Ираном. Трансляцию голосования в нижней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

В поддержку документа выступили 220 членов Конгресса, против – 204 законодателя.

Уточняется, что резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. Документ отображает позицию законодателей, а исполнительная ветвь власти США вправе его игнорировать.

14 сентября Трамп заявил, что цены на нефть упадут, как только закончится конфликт США с Ираном, а произойдет это скоро.