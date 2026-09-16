Москва16 сенВести.Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая требует от американского президента Дональда Трампа немедленно завершить войну с Ираном. Трансляцию голосования в нижней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.
В поддержку документа выступили 220 членов Конгресса, против – 204 законодателя.
Уточняется, что резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. Документ отображает позицию законодателей, а исполнительная ветвь власти США вправе его игнорировать.
14 сентября Трамп заявил, что цены на нефть упадут, как только закончится конфликт США с Ираном, а произойдет это скоро.