В Евросоюзе потребовали от Киева гарантий непричастности еврофондов к пыточным Евродепутаты требуют от Киева проверить финансирование пыточных из средств ЕС

Москва10 ноя Вести.Группа депутатов Европейского парламента во главе с люксембургским парламентарием Фернаном Картайзером обратилась к постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с требованием провести независимое расследование деятельности пыточных тюрем на Украине, а также гарантировать, что финансирование ЕС не использовалось при создании этих объектов.

Текст официального письма приводит ТАСС.

Поводом для обращения европарламентариев стали события 2 ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где на объекте, используемом Национальной гвардией Украины, были выявлены нарушения.

Авторы запроса выразили встревоженность в связи с вскрывшимися обстоятельствами и подчеркнули, что подобные факты ставят под вопрос прозрачность использования европейской финансовой помощи.

Депутаты настаивают на немедленном закрытии всех подобных заведений на Украине и освобождении содержащихся в них лиц.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщала, что получает тысячи писем от людей, которые сообщают адреса пыточных и делятся тем, что им пришлось пережить.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации обратил внимание на работу пыточных тюрем на Украине, отметив, что такая практика широко распространена с 2014 года.