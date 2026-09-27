Москва27 сен Вести.Настоятель Введенского храма г. Каширы иерей Валерий Сосковец в интервью ИС "Вести" осудил принудительную эвтаназию в канадском доме престарелых, назвав ее тяжким преступлением, которое не только является убийством, но и лишает человека возможности обрести жизнь вечную.

В Канаде разгорелся общественный резонанс в связи с инцидентом в одном из домов престарелых. Сообщается, что 83-летняя пациентка, исповедующая христианство, выразила желание уйти из жизни естественным путем, однако, вопреки ее воле, к ней была применена процедура эвтаназии.

Совершенно очевидно, что это убийство. Здесь может быть более наглядно показано все, к чему приводит оправдание убийства. То, что это убийство, здесь нет никакого сомнения. Ясное дело, что это преступление во всех отношениях. Если это добровольная эвтаназия, то это самоубийство. И жизнь-то ведь не кончается моментом смерти. И в этот момент, который ты заканчиваешь эту земную жизнь, входишь в жизнь вечную. Самоубийство не дает человеку возможности войти в Царствие Небесное. Поэтому это вещь страшная. И соучаствующий в этом человек, он совершает страшное преступление. Он лишает его вечности, лишает его возможности войти в Царствие Небесное. Поэтому, что может быть хуже, даже трудно себе представить заявил иерей

Ранее сообщалось, что в Канаде 83-летней жительнице провинции Онтарио Брижит Стегеманн без ее согласия провели эвтаназию, сообщила внучка женщины Брижит Кранендонк. Она рассказала, что персонал дома престарелых The Pearl, где находилась бабушка, убеждал ее согласиться на эвтаназию и вводил ее в заблуждение насчет сути процедуры.