В Канаде 83-летней женщине провели эвтаназию против ее воли В Канаде разгорелся скандал из-за принудительной эвтаназии 83-летней женщины

Москва22 сен Вести.В Канаде 83-летней жительнице провинции Онтарио Брижит Стегеманн без ее согласия провели эвтаназию, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на внучку женщины Брижит Кранендонк.

Она рассказала, что персонал дома престарелых The Pearl, где находилась Стегеманн, убеждал ее согласиться на эвтаназию и вводил ее в заблуждение насчет сути процедуры.

Кроме того, сотрудники дома престарелых некорректно провели Стегеманн когнитивный тест, который необходим при назначении эвтаназии, не допустили родственников к женщине в момент, когда она подписывала согласие на процедуру, а также составили многие документы лишь после смерти Стегеманн.

Сама 83-летняя канадка неоднократно давала понять, что не хочет умирать. Ее родственников, которые пытались помешать процедуре, сотрудники воспринимали как "препятствие" и давили на них.

По словам внучки, эвтаназия была проведена грубо и кроваво: медсестра смогла найти вену на руке Стегеманн только с третьего-четвертого раза.

Все это на руке моей бабушки, все на ее ночной рубашке, кровь пропитала подушку, вся простыня в крови, ее [было] так много вспоминает Кранендонк

Лишь после смерти Стегеманн ее внучка узнала, что могла запретить проведение эвтаназии через суд, однако, как она сама признает, сотрудники дома престарелых воспользовались их уязвимостью.

Представители полиции сообщили журналистам, что инцидент стал поводом для начала расследования. Дополнительную информацию по делу они предоставить отказались.

Ранее власти Австралии легализовали эвтаназию на территории страны. Согласно новому закону, добровольно уйти из жизни смогут неизлечимо больные пациенты, которым, по медицинским прогнозам, осталось жить не более 12 месяцев. При этом медработникам запрещено самостоятельно начинать с пациентами разговор об эвтаназии.