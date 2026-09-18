DM: в Британии 20 пациенткам удалили грудь, хотя операция им была не нужна

В Британии 20 женщинам удалили грудь из-за ошибок при лечении рака DM: в Британии 20 пациенткам удалили грудь, хотя операция им была не нужна

Москва18 сен Вести.В Великобритании как минимум 20 пациенткам провели мастэктомию - операцию по удалению молочной железы, - в которой они не нуждались. Об этом сообщает Daily Mail.

Все женщины проходили лечение рака молочной железы в учреждениях фонда Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) в графстве Дарем. Всего из-за ошибок при лечении могли пострадать более 300 пациенток.

Фонд проводит проверку историй болезни за период с января 2023 года по февраль 2025 года. Из 514 уже изученных случаев в 315 был выявлен причиненный пациенткам вред, в том числе в 77 случаях - значительный. Также сообщается об одном летальном исходе.

Некоторые пациентки находились под наблюдением врача Амира Бхатти, который работал в учреждениях фонда в 2013-2024 годах. В настоящее время он отстранен от медицинской практики.

Одной из пострадавших стала 51-летняя Дениз Ховарт. В 2023 году у нее диагностировали рак молочной железы первой стадии. Женщина перенесла лампэктомию - операцию по удалению опухоли с небольшим объемом окружающих тканей. После этого ей полностью удалили грудь, провели восемь курсов химиотерапии, а также лучевую терапию.

В сентябре 2025 года Ховарт сообщили, что вместо мастэктомии ей следовало провести повторную лампэктомию.

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Фонд планирует проверить до 10 тысяч медицинских записей, в том числе истории пациентов начиная с 2015 года. Исполнительный директор фонда Стив Рассел принес пострадавшим "безоговорочные извинения".