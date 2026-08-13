Британские медсестры не выдерживают температурных рекордов и падают в обморок Guardian: медики в Британии теряют сознание на сменах из-за аномальной жары

Москва13 авг Вести.Аномальная жара в Великобритании ставит под удар работу местных больниц, сотрудники которых теряют сознание прямо на работе, сообщает газета The Guardian.

Издание отмечает, что медсестры падают в обморок во время смен из-за "нечеловеческих и нереальных условий", связанных с экстремально высокими температурами.

Эти инциденты подтвердили в профсоюзе "Королевский колледж медсестер": на организованную им горячую линию уже поступали подобные обращения.

Некоторые медработники также жалуются на тошноту и сильную слабость, но им приходится заботиться о пожилых и уязвимых пациентах, а также следить за тем, чтобы лекарства оставались прохладными.

В нашем отделении нет кондиционера, поэтому всем реально тяжело. Жаркое лето у нас не впервые, но я не могу вспомнить, чтобы когда-либо приходилось работать в таких условиях цитирует газета работающую в одной из больниц на юго-западе Англии медсестру

По ее словам, температура в отделении превышала 30 градусов по Цельсию.

Другая медсестра из Англии рассказала The Guardian, что у персонала клиник возникает страх перед работой, в особенности, если при оказании помощь пациентам приходится надевать средства индивидуальной защиты. По ее словам, при таких условиях медработники "обливаются потом с головы до пят".

Руководитель "Королевского колледжа медсестер" Никола Рейнджер назвала эти сообщения тревожным сигналом. Она призвала установить кондиционеры, улучшить вентиляцию в медучреждениях и обеспечить персонал униформой, подходящей для работы в условиях жары.

Ранее The Guardian предупредила о перебоях в поставках свежих овощей из-за экстремально жаркой погоды и засухи в Британии.