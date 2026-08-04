В Великобритании хирург чуть не убил пациента, но не признал свою ошибку

Британский хирург чуть не убил пациента, неправильно соединив части его органов В Великобритании хирург чуть не убил пациента, но не признал свою ошибку

Москва4 авг Вести.Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании был лишен лицензии после того, как чуть не убил пациента, неправильно соединив части его органов. Об этом пишет газета Daily Mail.

ЧП произошло в больнице Олдхэма в Большом Манчестере. Доктор Яссер Абдель Рахман (квалификацию врача он получил в Египте в 1993 году) во время экстренной операции на кишечнике мужчины неправильно соединил участок тонкой кишки с желудком.

Ошибка доктора Абдель Рахмана привела к тому, что содержимому кишечника пациента "некуда было деваться, кроме как обратно в желудок по кругу" говорится в статье

У пациента не было стула в течение трех недель. Он бы так и умер, если бы другой хирург не провел вторую операцию для исправления ошибки.

Автор статьи пишет, что доктор не извинился и не признал свою ошибку, и даже заявил, что против него ведется "охота на ведьм".

Теперь его лишили права заниматься профессиональной деятельностью за серьезное нарушение, поскольку его ошибка была признана самой серьезной из возможных, отмечает Daily Mail.