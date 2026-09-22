В Китае женщина пришла в себя в гробу через день после мнимой смерти

В Китае женщина через день после мнимой смерти проснулась в гробу В Китае женщина пришла в себя в гробу через день после мнимой смерти

Москва22 сен Вести.На севере Китая 70-летняя женщина очнулась в гробу, куда ее поместили родственники для похорон. Они не смогли найти у нее пульс и сочли мертвой. Об этом пишет The Star.

Инцидент произошел в провинции Хэбэй. Страдающую от церебрального тромбоза 70-летнюю женщину члены семьи забрали домой для паллиативного ухода. 8 сентября они не нашли у нее пульса и других признаков жизни, после чего убрали пострадавшую в охлаждаемый гроб. Там тело должно было дожидаться приезда родственников и друзей для прощания.

Женщина пришла в себя в гробу на следующий день. Она была в критическом состоянии, не могла есть и пить. Спустя несколько дней 70-летняя китаянка скончалась. Этот случай вызвал волну негодования в местных социальных сетях. Там указали, что родственникам стоило получить официальное свидетельство о смерти, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Врачи пояснили, что китаянка могла впасть в состояние мнимой смерти, при котором жизненные показатели человека едва различимы. Пациенты с этим синдромом находятся в коме, их метаболизм замедляется, также как пульс и дыхание.

Похожий случай произошел в Эквадоре. Там члены семьи женщины узнали, что она еще жива, когда открыли гроб перед похоронами.