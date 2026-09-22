Москва22 сенВести.На севере Китая 70-летняя женщина очнулась в гробу, куда ее поместили родственники для похорон. Они не смогли найти у нее пульс и сочли мертвой. Об этом пишет The Star.
Инцидент произошел в провинции Хэбэй. Страдающую от церебрального тромбоза 70-летнюю женщину члены семьи забрали домой для паллиативного ухода. 8 сентября они не нашли у нее пульса и других признаков жизни, после чего убрали пострадавшую в охлаждаемый гроб. Там тело должно было дожидаться приезда родственников и друзей для прощания.
Женщина пришла в себя в гробу на следующий день. Она была в критическом состоянии, не могла есть и пить. Спустя несколько дней 70-летняя китаянка скончалась. Этот случай вызвал волну негодования в местных социальных сетях. Там указали, что родственникам стоило получить официальное свидетельство о смерти, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Врачи пояснили, что китаянка могла впасть в состояние мнимой смерти, при котором жизненные показатели человека едва различимы. Пациенты с этим синдромом находятся в коме, их метаболизм замедляется, также как пульс и дыхание.
Похожий случай произошел в Эквадоре. Там члены семьи женщины узнали, что она еще жива, когда открыли гроб перед похоронами.