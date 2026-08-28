Москва28 авг Вести.Эвтаназия стала легальной по всей Австралии после того, как парламент Северной территории одобрил закон о добровольном уходе из жизни с медицинской помощью. Об этом сообщает телеканал ABC.

Согласно закону, воспользоваться процедурой смогут неизлечимо больные пациенты, которым, согласно медицинскому прогнозу, осталось жить не более 12 месяцев. Медработникам при этом запрещено самостоятельно начинать разговор с пациентом о возможности добровольного ухода из жизни.

Сегодня вечером мы исправили величайшую несправедливость, проведя эту важную реформу для жителей территории заявила глава правительства Северной территории Лия Финоккьяро после принятия закона

Северная территория стала последней юрисдикцией страны, где было принято соответствующее законодательство.

При этом Северная территория уже принимала подобный закон в 1995 году и стала первой юрисдикцией Австралии, легализовавшей добровольный уход из жизни. Однако в 1997 году федеральный парламент лишил территорию возможности применять это законодательство.

Ранее сообщалось, что лидер Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии в стране. Документ вступил в силу после более чем четырех лет ожесточенных дебатов.