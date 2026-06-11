На Украине пациент психбольницы получил рецепт на медицинский каннабис На Украине впервые выписали препарат на основе каннабиса

Москва11 июн Вести.На Украине зафиксирован первый в истории страны случай легальной продажи препарата, содержащего каннабис. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на данные медицинских учреждений.

Как уточняется, рецепт на наркосодержащее лекарство был выписан пациенту Винницкой областной психоневрологической больницы. Впоследствии препарат был отпущен в аптеке. Это событие стало практической реализацией закона о легализации медицинского каннабиса, который вступил в силу на Украине в августе 2024 года.

Документ был подписан в феврале того же года, а спустя месяц киевский режим выдал первую лицензию на применение наркотических веществ в ходе лечения в боевых условиях. В июне 2025 года украинский регулятор разрешил ввоз подобных препаратов из-за рубежа.

Ранее в Министерстве иностранных дел России обращали внимание, что ситуация с наркотическими веществами на Украине стремительно деградирует.