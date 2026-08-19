Макрон подписал закон о легализации эвтаназии во Франции Президент Франции подписал закон о легализации эвтаназии

Москва19 авг Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии в стране, следует из текста документа, опубликованного в официальном вестнике Journal Officiel.

В середине июля эта инициатива была одобрена парламентом Франции, после чего конституционный совет страны 14 августа признал этот закон соответствующим французской конституции​​​.

Как пишет издание Le Parisien, закон вступил в силу после более чем четырех лет ожесточенных дебатов. Его принятию противодействовали религиозные круги и некоторые медицинские работники.

Закон об уходе за умирающими предоставляет определенным пациентам право на эвтаназию при соблюдении ряда условий, позволяя им самостоятельно ввести себе смертельное вещество в присутствии медицинского работника. Медицинский работник может сделать это только в том случае, если пациент физически не в состоянии совершить это действие говорится в статье

Необходимо соблюдение нескольких условий. Пациент должен быть совершеннолетним гражданином Франции или иметь постоянный вид на жительство, страдать от "серьезного и неизлечимого" терминального или "прогрессирующего" заболевания, испытывать невыносимые физические страдания и быть способным сделать осознанный выбор до самого конца.

Таким образом, Франция присоединяется к небольшой группе из 12 стран, которые разрешают эвтаназию в различных формах. В некоторых странах, таких как Нидерланды и Бельгия, эти меры действуют уже более двадцати лет, отмечает Le Parisien.