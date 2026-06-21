Москва21 июнВести.Пожилой житель французского департамента Эр и Луар, уверенный, что президент Франции Эммануэль Макрон свергнут, обстрелял жандармом. Об этом сообщает издание le Figaro.
Как выяснили журналисты, жандармерию вызвала жена стрелка после того, как он вооружился винтовкой и вышел на улицу, выкрикивая что-то про революцию и Макрона.
Недалеко от коммуны Ножан-ле-Рутру мужчина 82 лет ... схватил винтовку и патроны, а затем вышел из дома, произнося такие слова, как "это революция" и "Макрон свергнут" ... Военнослужащие завязали разговор, осторожно приближаясь к пожилому мужчине. В этот момент он трижды выстрелил в их сторонупишет газета
Два человека поучили ранения. В перестрелке пострадал и сам нападавший – у него травмы рук. Уточняется, что сначала пенсионер пытался укрыться в повале, но потом решил сдаться военным.
Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь. Стрелок арестован и ожидает психиатрическую экспертизу.