Французский пенсионер с криком "Макрон свергнут" обстрелял жандармов Figaro: пенсионер, уверенный, что Макрон свергнут, открыл огонь по жандармам

Москва21 июн Вести.Пожилой житель французского департамента Эр и Луар, уверенный, что президент Франции Эммануэль Макрон свергнут, обстрелял жандармом. Об этом сообщает издание le Figaro.

Как выяснили журналисты, жандармерию вызвала жена стрелка после того, как он вооружился винтовкой и вышел на улицу, выкрикивая что-то про революцию и Макрона.

Недалеко от коммуны Ножан-ле-Рутру мужчина 82 лет ... схватил винтовку и патроны, а затем вышел из дома, произнося такие слова, как "это революция" и "Макрон свергнут" ... Военнослужащие завязали разговор, осторожно приближаясь к пожилому мужчине. В этот момент он трижды выстрелил в их сторону пишет газета

Два человека поучили ранения. В перестрелке пострадал и сам нападавший – у него травмы рук. Уточняется, что сначала пенсионер пытался укрыться в повале, но потом решил сдаться военным.

Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь. Стрелок арестован и ожидает психиатрическую экспертизу.