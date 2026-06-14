Москва14 июн Вести.Более 80% французов высказались "за" введение обязательной химической кастрации педофилов. Об этом следует из результатов исследования компании CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и газеты Journal du Dimanche.

Поводом для опроса послужило резонансное преступление, произошедшее на юго-западе Франции в конце мая, — похищение и предположительное убийство 11-летней девочки Лианны. Главный подозреваемый ранее уже фигурировал в деле о сексуальном насилии над детьми, однако привлечен к ответственности не был. В знак протеста против произошедшего по всей стране прошли акции, в которых участвовали более 60 тысяч человек.

Согласно опросу, обязательную химическую кастрацию для педофилов поддерживают 83% жителей Франции. При этом у женщин этот показатель выше (87%), чем у мужчин (79%). Самый высокий уровень одобрения — среди молодежи 18–24 лет (92%), а среди людей старше 65 лет идею поддерживают 80%.

Наибольшая поддержка обязательной химической кастрации педофилов наблюдается у сторонников правых партий "Национальное объединение" и "Реконкиста", где она составила 96%. Почти все республиканцы в опросе тоже поддержали идею. Их доля равна 94%. Сторонники президентского большинства также одобрили ее в значительной степени, а именно 81%.

Среди тех, кто симпатизирует левым партиям, большинство также высказалось за введение обязательной химической кастрации. Эту идею поддержали 83% сторонников партии зеленых "Экологи", 74% у Социалистической партии и 61% у левой оппозиционной партии "Непокорившаяся Франция".

Исследование проводилось 10 июня 2026 года среди 1010 совершеннолетних граждан Франции. Опрос проходил в формате онлайн-анкетирования. CNews уточняет, что сегодня во Франции суд не может назначить педофилу обязательную кастрацию. Даже по решению суда необходимо добровольное согласие самого осужденного.