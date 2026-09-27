Москва27 сен Вести.Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев в интервью ИС "Вести" заявил, что считает легализацию эвтаназии и подобные социальные практики проявлением бесчеловечной идеологии, направленной на принудительное сокращение численности населения от "бесполезных" социальных групп.

Он прокомментировал инцидент, произошедший на этой неделе в канадском доме престарелых, где 83-летнюю женщину подвергли эвтаназии против ее воли.

Моральное и даже научное оправдание распространению не только эвтаназии, но и различных трансопераций заключается в том, что слишком большое население растет на Земле, которое не прокормить. И по большому счету, это уже откровенно говорится, что необходимо сокращать население, необходимо сокращать рождаемость во многих странах, а те социальные группы, которые не приносят реальной пользы, это прежде всего пожилые люди должны, ну, как можно быстрее сократить свою численность, не то, что антигуманизм. Это просто бесчеловечные совершенно вещи. Это делается людьми, которые стремятся к уничтожению живого человека заявил Перевезенцев

Настоятель Введенского храма г. Каширы иерей Валерий Сосковец осудил принудительную эвтаназию в канадском доме престарелых, назвав ее тяжким преступлением, которое не только является убийством, но и лишает человека возможности обрести жизнь вечную.

Ранее сообщалось, что в Канаде 83-летней жительнице провинции Онтарио Брижит Стегеманн без ее согласия провели эвтаназию, сообщила внучка женщины Брижит Кранендонк. Она рассказала, что персонал дома престарелых The Pearl, где находилась бабушка, убеждал ее согласиться на эвтаназию и вводил ее в заблуждение насчет сути процедуры.