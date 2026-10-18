В РПЦ осудили решение властей Венгрии отменить запрет о пропаганде ЛГБТ Епископ Феоктист призвал Венгрию к покаянию после отмены запрета пропаганды ЛГБТ

Москва18 окт Вести.Епископ Переславский и Угличский Феоктист в интервью ИС "Вести" осудил отмену закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних в Венгрии, связав это событие с духовной деградацией, которая, по его словам, начинается с малых отступлений от религиозных правил и неизбежно ведет к совершению тяжких грехов.

13 октября 2026 года парламент Венгрии отменил ряд положений закона о защите детей, которые запрещали пропаганду ЛГБТ и демонстрацию нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Эти нормы действовали с 2021 года при правительстве Виктора Орбана. За отмену запретов проголосовали 139 депутатов, против — 51.

Когда человек дает себе какую-то слабину в чем-то, как ему кажется, небольшом, например, нет времени на утренние или вечерние молитвы, или нет возможности поститься - это небольшое постепенно приводит к серьезным последствиям, к серьезным грехам заявил епископ

По его словам, грех устроен так, что он, как паровозик, тянет за собой и другие грехи.

Если идти по этому пути, то мы рано или поздно доходим до самых страшных и неприятных грехов считает он

Что касается решения венгерского парламента, то тут можно развести руками и пожелать им скорейшего возвращения к покаянию и к библейской норме, добавил священнослужитель.