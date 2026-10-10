В Азербайджане планируют принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Азербайджан может запретить пропаганду движения ЛГБТ в стране В Азербайджане планируют принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Москва10 окт Вести.В Азербайджане планируется принятие законопроекта, запрещающего пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в различных сферах. Об этом сообщает информационный портал Minval.

По данным источника, запрет касается распространения информации, связанной с нетрадиционными ценностями и педофилией.

За нарушение правил будет предусмотрен штраф, а при рецидиве - административный арест.

В случае пропаганды в СМИ предусмотрена санкция в виде приостановления деятельности издания или компании.

Ранее оппозиция Молдавии обвинила власть в продвижении ЛГБТ-повестки. Бывший депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску подчеркнул, что Кишинев всегда должен придерживаться традиционных ценностей.