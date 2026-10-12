В Баку задержали 37 человек за протесты против школьной формы В Баку полиция арестовала 37 участников протестов против школьной формы

Москва12 окт Вести.37 человек задержаны в Баку за нарушение общественного порядка на фоне ведения в стране единых требований к школьной форме. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Отмечается, что задержанные вступали в конфликты с работниками образования из-за применения правил ношения единой школьной формы. Кроме того, они нанесли ущерб государственным образовательным учреждениям и предприняли попытки действий, грубо нарушающих общественный порядок, мешающих движению транспорта и нормальной работе школ.

По данному факту арестованы 37 человек говорится в сообщении пресс-службе

По информации МВД, были зафиксированы случаи грубого нарушения общественного порядка. Они связаны с воспрепятствованием исполнению установленных правил о введении единой школьной формы в государственных общеобразовательных учреждениях, что предусмотрено соответствующим постановлением правительства Азербайджана.

Мероприятия по охране общественного порядка и безопасности, обеспечению нормальной деятельности образовательных учреждений продолжаются. Противоправные действия и впредь будут решительно пресекаться, а совершившие их лица - привлекаться к ответственности в установленном порядке отметили в МВД республики

В прошлом месяце правительство Азербайджана изменило правила, которые регулируют внешний вид учеников государственных школ. Согласно новым правилам, школьникам запрещается носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения.