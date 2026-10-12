В Баку подожгли машину директора школы на фоне протестов из-за формы

В Баку подожгли авто директора школы на фоне протестов из-за школьной формы В Баку подожгли машину директора школы на фоне протестов из-за формы

Москва12 окт Вести.В Гарадагском районе Баку неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий директору одной из местных средних школ. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

По данным журналистов, во время инцидента рядом с горящей машиной находились дети, но в результате происшествия никто не пострадал.

В публикации сказано, что ЧП произошло на фоне общественных волнений и дискуссий, вызванных введением строгих стандартов школьной формы.

Кроме того, новостной портал Minval сообщил о схожей попытке поджога школы в Ясамальском районе столицы.

В социальных также распространились видеоматериалы, на которых запечатлено, как группа граждан пытается взломать двери и бьет стекла в одном из учебных корпусов.

Ранее 37 человек задержали в Баку за нарушение общественного порядка на фоне ведения в стране единых требований к школьной форме.

В сентябре правительство Азербайджана утвердило обновленные требования к внешнему виду учеников государственных школ. Согласно введенным нормам, учащимся запрещено носить одежду, выбивающуюся из единого стандарта или противоречащую светскому формату обучения.