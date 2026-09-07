Глава Башкирии потребовал уволить директора школы, где произошла поножовщина Глава Башкирии: должен быть уволен директор школы, где ученик напал с ножом

Москва7 сен Вести.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров потребовал немедленно уволить директора школы, в которой 2 сентября 9-классник напал с ножом на сверстника. Об этом передает ИС "Вести".

По словам Хабирова, руководство школы скрывало давний конфликт между учениками и заявило, что инцидент стал для них неожиданностью.

Мы имеем дело с вопиющим фактом укрывательства! Один мальчик учится на отлично, хороший мальчик из хорошей семьи. Второй, я не говорю, что он плохой, учится на тройки, физически крепкий, так называемый задира. Как вы думаете, кто на кого напал? Директор прямо сегодня должен быть уволен цитирует ИС "Вести" главу Башкирии

Ко всему прочему, он раскритиковал главу Кушнаренковского района за недостаточное внимание к вопросам безопасности в образовательных учреждениях.

2 сентября в гимназии села Кушнаренково во время урока у девятиклассников произошел конфликт, в результате которого один из учеников напал на другого с ножом. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом, но стабильном состоянии, позднее его санавиацией перевели в Уфу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.