Глава Башкирии обратился в СК с заявлением о клевете на него

Глава Башкирии Хабиров заявил в СК о клевете на него Глава Башкирии обратился в СК с заявлением о клевете на него

Москва28 сен Вести.Глава Башкирии Радий Хабиров обратился с заявлением в Следственный комитет РФ, в котором обвинил организованную группу лиц в клевете, сообщает ТАСС.

Об этом глава Республики сообщил на совещании в региональном правительстве. Также он опроверг появившиеся в Telegram-каналах публикации о переводе денег из государственного "Башкиравтодора" за границу. Эти сведения, распространяемые в интернете, он назвал попыткой дискредитации.

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Хабиров пояснил, что проверка Федеральной налоговой службы показала, что недостоверные сведения связаны с некорректным переносом данных. Кроме того, он получил статус потерпевшего по ранее возбужденному уголовному делу.