Хабиров распорядился ликвидировать отдел по инвестициям полпредства в Москве Глава Башкирии велел сократить отдел по привлечению инвестиций полпредства

Москва28 сен Вести.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поручил распустить отдел по привлечению инвестиций в полномочном представительстве республики в Москве, сообщает ТАСС.

В представительстве республики мы в свое ввели замов по привлечению инвестиций, целый отдел есть. Это было два года назад. И задаемся вопросом: хоть одна инвестиция пришла? Нет, не пришла. Сокращайте всех распорядился Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона

Он указал, что отдел работает в составе представительства в столице, где сосредоточен крупный капитал, и отметил, что инвестпроектов с его стороны не предлагалось.

Глава республики также поручил вызвать сотрудников представительства в Уфу и "заняться" ими.

Башкирия имеет представительства в Москве и Челябинске, а также в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Турции, Китае и ОАЭ.