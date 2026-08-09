В МИД РФ считают, что должность высокого представителя в БиГ нужно закрыть

Должность высокого представителя в БиГ нужно закрыть, считают в МИД России В МИД РФ считают, что должность высокого представителя в БиГ нужно закрыть

Москва9 авг Вести.Аппарат высокого представителя по Боснии и Герцеговине необходимо упразднить, поскольку он превратился в инструмент западной политики в отношении страны. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Убеждены, что изживший и дискредитировавший себя аппарат высокого представителя необходимо закрывать как инструмент западной неоколониальной опеки над суверенным государством заявил Пилипсон

Пилипсон также раскритиковал попытки западных стран продлить работу аппарата без решения Совета Безопасности ООН. По его оценке, такие действия не способствуют урегулированию ситуации в Боснии и Герцеговине после конфликта и создают дополнительные проблемы для страны.

Дипломат подчеркнул, что дальнейшее существование аппарата высокого представителя не отвечает интересам постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине.