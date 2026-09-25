Глава Башкирии Хабиров: мы беремся за любые инвестиции Глава Башкирии Хабиров рассказал об открытости республики к любым инвестициям

Москва25 сен Вести.Башкирия открыта к любым проектам и инвестициям. Власти стремятся создать для всех инвесторов благоприятные условия. Об этом ИС "Вести" заявил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, инвесторам предоставляются меры поддержки, выделяется земля, обеспечивается индивидуальное сопровождение.

Мы порядка, наверное, 800 миллиардов инвестиций, соответственно, покажем. Мы сейчас беремся за любые инвестиции. Вот человек пришел с намерениями, мы от себя его не отпускаем. Значит, меры поддержки, землю выделяем, индивидуальное сопровождение. Вот я сам лично сопровождаю целый ряд инвестиционных проектов отметил Хабиров

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что инвестиции в РФ достигли 23% ВВП на фоне крупных проектов.