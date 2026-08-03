Москва3 авг Вести.Глава Башкортостана Радий Хабиров призвал передать фонду "Защитники Отечества" машины, на которых перевозили судей республики. Об этом он сказал в ходе совещания с региональным правительством, его цитирует ТАСС.

Хабиров выразил возмущение в связи с тем, что транспорт муниципального автопарка использовали в том числе для перевозки судей Верховного суда Башкирии. Он поручил изъять машины у городской администрации.

Когда счетная палата проверит, даст понять, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей на выходные из Уфы в Казань и обратно, членов их семей возило – вы это сделаете – эти автомобили забрать у них и передать фонду "Защитники Отечества" цитирует главу республики агентство

Действия чиновников мэрии Хабиров охарактеризовал как бессовестные.