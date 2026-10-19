Жители Грузии вышли на протесты против запрета хиджабов в школах Азербайджана

В Грузии проходят протесты в защиту хиджабов Жители Грузии вышли на протесты против запрета хиджабов в школах Азербайджана

Москва19 окт Вести.В грузинском городе Марнеули начались протесты в поддержку девушек в Азербайджане, столкнувшихся с ограничениями в ношении хиджаба. Об этом проинформировало Radio Marneuli.

Участники акций выступают против введения новых стандартов школьной формы в Азербайджане. На плакатах протестующих написано "Свободу хиджабам" и "Хиджабы не мешают образованию".

В Марнеули проживает крупная мусульманская община. Ее представители также присоединились к демонстрациям. В одной из мечетей города осудили новые требования в соседней стране и указали на необходимость сохранения права мусульманок носить традиционный головной убор.

Причиной массовых волнений стала новая мера властей Азербайджана, согласно которой в школах вводится запрет на ношение элементов одежды, противоречащих светскому характеру обучения. Само слово "хиджаб" непосредственно в документе не упоминается.

Новые требования вызвали волну протестов в Азербайджане. В Баку в ходе демонстраций полиция задержала 37 человек.