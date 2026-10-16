Москва16 октВести.Автобус с 35 школьниками младших и средних классов загорелся в Баварии, сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.
По сообщению издания, благодаря оперативным действиям водителя ни один ребенок не пострадал. Водитель вовремя остановил транспортное средство и эвакуировал детей до того, как огонь полностью уничтожил салон.
Внезапно дети, сидевшие в задней части автобуса, почувствовали запах гари. Они сразу же сообщили об этом водителюцитирует издание представителя местной полиции
ЧП произошло около 7.20 утра (8.20 мск) в баварском городе Хиршайд.
По словам начальника районной пожарной службы Тобиаса Дютша, на тушение пожара ушло около 45 минут, но автобус выгорел полностью. Ущерб оценивается в 20 тысяч евро. Причина внезапного возгорания транспортного средства до сих пор не выяснена.