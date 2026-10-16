Bild: автобус с 35 учениками младших и средних классов загорелся в Баварии

В Баварии загорелся школьный автобус с 35 учениками Bild: автобус с 35 учениками младших и средних классов загорелся в Баварии

Москва16 окт Вести.Автобус с 35 школьниками младших и средних классов загорелся в Баварии, сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.

По сообщению издания, благодаря оперативным действиям водителя ни один ребенок не пострадал. Водитель вовремя остановил транспортное средство и эвакуировал детей до того, как огонь полностью уничтожил салон.

Внезапно дети, сидевшие в задней части автобуса, почувствовали запах гари. Они сразу же сообщили об этом водителю цитирует издание представителя местной полиции

ЧП произошло около 7​​​.20 утра (8.20 мск) в баварском городе Хиршайд.

По словам начальника районной пожарной службы Тобиаса Дютша, на тушение пожара ушло около 45 минут, но автобус выгорел полностью. Ущерб оценивается в 20 тысяч евро. Причина внезапного возгорания транспортного средства до сих пор не выяснена.